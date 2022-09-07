Daily Express: Путин с помощью санкций поставил Запад на колени

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Европейские политики стали жаловаться на последствия экономических санкций, введенных против России, пишет издание Daily Express. По словам обозревателя британского таблоида Джейкоба Пола, рестрикции против РФ привели к резкой нехватке энергоносителей в Европе, а также стремительному росту цен на них. Автор считает, что с помощью санкций российский лидер поставил Запад на колени.

«На колени!». Путин радостно потирает руки, когда Европейский союз умоляет отменить санкции, — пишет он.

Журналист добавил, что ранее лидер итальянской правой партии Lega Nord Маттео Сальвини призвал руководство европейских стран снять ограничения в энергетической сфере, поскольку за ними стремительный резкий рост счетов за электричество. Политик убежден, что это является мощным экономическим ударом по странам Европы, в особенности Италии, которая находится в сильной зависимости от российских энергоносителей.

Ранее президент итальянской Серии А по футболу Лоренцо Казини заявил, что время работы освещения на итальянских футбольных стадионах сократится на 25–30% из-за энергетического кризиса и высоких цен на электроэнергию. Время работы прожекторов на стадионах будет сокращено до не более четырех часов в день матча.