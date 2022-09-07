Европейские политики стали жаловаться на последствия экономических санкций, введенных против России, пишет издание Daily Express. По словам обозревателя британского таблоида Джейкоба Пола, рестрикции против РФ привели к резкой нехватке энергоносителей в Европе, а также стремительному росту цен на них. Автор считает, что с помощью санкций российский лидер поставил Запад на колени.
«На колени!». Путин радостно потирает руки, когда Европейский союз умоляет отменить санкции, — пишет он.
Журналист добавил, что ранее лидер итальянской правой партии Lega Nord Маттео Сальвини призвал руководство европейских стран снять ограничения в энергетической сфере, поскольку за ними стремительный резкий рост счетов за электричество. Политик убежден, что это является мощным экономическим ударом по странам Европы, в особенности Италии, которая находится в сильной зависимости от российских энергоносителей.
Ранее президент итальянской Серии А по футболу Лоренцо Казини заявил, что время работы освещения на итальянских футбольных стадионах сократится на 25–30% из-за энергетического кризиса и высоких цен на электроэнергию. Время работы прожекторов на стадионах будет сокращено до не более четырех часов в день матча.