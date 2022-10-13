Названа причина смерти американского наемника на Украине CNN: причиной смерти американского наемника стала травма мозга

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/globallookpress.com

Телеканал CNN со ссылкой на госдепартамент США сообщил, что под Северодонецком погиб 34-летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. В ведомстве сообщили, что семье наемника с позывным Птица оказывают всю возможную помощь.

Мы поддерживаем контакт с семьей и предоставляем всю необходимую помощь. Подробности, кроме того, что он погиб в районе Донбасса, не приводятся «из интересов защиты частной информации семьи», — сообщили телеканалу в Госдепе.

Издание The Washington Post со ссылкой на информацию от семьи погибшего передает, что это 34-летний пехотинец скончался на этой неделе от ранений, полученных во время боя в районе Северодонецка.

По словам родственников, сумевших поговорить с врачом одной из украинских больниц, после полученных травм Патридж оставался на системе жизнеобеспечения, однако он так и не пришел в сознание.

Издание отмечает, что в 2007-2009 годах мужчина служил в Ираке в качестве пехотинца. У американца осталось пятеро детей.

О гибели Патриджа стало известно ранее. «Известия» со ссылкой на Telegram-каналы сообщали, что американский наемник с позывным Птица в ходе боев в Северодонецке получил осколочное ранение в голову, после чего медики ввели его в кому, однако после этого он уже не пришел в сознание.