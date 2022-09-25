Член избиркома ранен в Горловке при обстреле ВСУ

Фото: dan-news.info

Представитель выездной избирательной комиссии получил ранение в ходе обстрела Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. В своем Telegram-канале градоначальник уточнил, что члена избиркома ранили в поселке Геологоразведки (находится на окраине Горловки) во время обхода домов.

Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по ул. Яковенко ранение получил член УИК М. И. В, 1974 года рождения. К счастью, мужчина поправится, — написал Приходько.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Мелитополе. До этого член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов заявил, что взрыв был настолько мощным, что автомобиль разорвало на две части.

25 сентября ВСУ нанесли удар по центру Херсона. В частности, ракетному обстрелу подверглась гостиница, в которой находились мирные жители. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS, есть погибшие, среди них бывший нардеп Верховной рады Алексей Журавко. В гостинице находилась съемочная группа RT, оператора которой придавило бетонными плитами. Серьезных травм мужчина не получил.