Читателей Le Figaro возмутили оскорбления Макрона в адрес России

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Читателей французской газеты Le Figaro возмутили высказывания президента страны Эммануэля Макрона, назвавшего действия России на Украине трусливыми. Они отметили, что глава государства смел лишь на словах, а на деле унижается перед США и НАТО.

Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы еще больше людей погибло, — написал один из читателей.

Такими заявлениями он не приближает мирные переговоры, а только усугубляет ситуацию, — отметил другой комментатор.

По словам третьего пользователя, раз Макрон не хочет завершения конфликта на Украине, то пусть он оказывает помощь киевским властям из своего собственного кармана.

Еще один комментатор добавил, что конфликт был подготовлен и развязан США с целью ослабить, нейтрализовать и даже уничтожить Россию. По его мнению, РФ в этой ситуации никак нельзя обвинить в трусости.

Накануне Макрона раскритиковал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Комментируя объявление о пакете поддержки энергетической инфраструктуры Украины на €76,5 млн, он заявил, что действия президента по поддержке Киева «безумны».