«Чисто политическое влияние»: в Раде возмутились запретом покидать страну Депутат Железняк направил жалобу на офис Зеленского из-за запрета на выезд

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Препятствование офиса президента Украины выезду парламентариев в заграничные командировки на основе того, как они проголосуют за законопроекты, является попыткой оказать на них политическое влияние, заявил изданию The Page депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, он уже направил соответствующую жалобу иностранным партнерам.

Привязка к голосованию — это чисто политическое влияние. Это задокументировано. <...> Мы эти примеры собрали, передали нашим международным коллегам. Что-то мне кажется, что скоро эту игрушку из нерадивых рук офиса президента мы заберем. Это письмо я уже предоставил туда, куда нужно, — заявил депутат.

Железняк выразил уверенность в том, что уже скоро с людьми из офиса украинского лидера свяжутся. По его словам, местной администрации «красиво и вежливо» на английском и французском языках объяснят, «как оно работает».

Ранее бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пожаловался, что пограничники не пустили его в командировку в США и Польшу, несмотря на наличие удостоверения, подписанного председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. По его словам, это было сделано по указанию президента страны Владимира Зеленского.