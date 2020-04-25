Число заразившихся коронавирусом увеличилось в Эстонии до 1643 человек

https://static.news.ru/photo/1083f72a-87a4-11ea-9371-fa163e074e61_660.jpg Таллин Фото: SANDER ILVEST/www.imago-images.de/Global Look Press

В Эстонии количество людей, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, увеличилось за сутки на 9 человек — до 1643. Об этом сообщает 26 апреля Департамент здравоохранения страны.

COVID-19 диагностировали у 1643 жителей Эстонии в различных регионах страны. В больницах находятся 94 пациента, из них 6 подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии скончались 49 человек, 233 пациента выписаны из больниц, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что с 31 января в Эстонии было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус.

Правительство страны 12 марта в связи со вспышкой COVID-19 объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако 24 апреля власти приняли решение о продлении режима ЧП до 17 мая включительно.

Ранее NEWS.ru писал, что средства индивидуальной защиты и три миллиона масок доставили из КНР в Эстонию для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Маски привезли в Таллин, они доставлены в рамках сотрудничества фирмы оптовой продажи лекарств Magnum и крупнейшего предприятия по поставкам медтехники Semetron.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.