Число заражённых коронавирусом в Болгарии превысило 1200 человек

В Болгарии за минувшие сутки выявили ещё 56 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 1290 человек.
На стационарном лечении находятся 292 заражённых, 37 из них — в отделениях интенсивной терапии. Из-за коронавируса в стране умерли 55 человек, в том числе один — за последние сутки. Выздоровели 205 человек, — сообщил начальник оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски.
Среди общего числа заразившихся — 138 медиков,
Ранее, как писал NEWS.ru, власти Болгарии сделали обязательным ношение масок в общественных местах. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения страны. Распоряжение касается общественного транспорта, магазинов, церквей и других подобных объектов. В министерстве отметили, что при отсутствии маски рот и нос можно прикрывать шарфом или полотенцем.
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