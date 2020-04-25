Число заражённых коронавирусом в Болгарии превысило 1200 человек

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Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не намерены в ближайшие месяцы открывать границы для иностранных туристов. Их ждут на Апеннинском полуострове не раньше 2021 года.

По словам чиновника, ситуация может измениться. Многое зависит от эпидемиологической обстановки. Об этом Франческини рассказал в интервью газете La Repubblica. Министр добавил, что для соотечественников Италия собирается открыть музеи и...