Число заболевших коронавирусом в Италии за сутки продолжает снижаться

https://static.news.ru/photo/150e0d80-88b2-11ea-a625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Общее число заболевших COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 1739 человек, что является самым низким показателем с 10 марта, когда заразились 977 человек.

Сегодняшние данные говорят о падении числа пациентов палат интенсивной терапии и госпитализированных, — заявил глава службы гражданской обороны Анджело Борелли.

26 апреля число заболевших за сутки увеличилось на 1797 человек. Самый большой прирост был зафиксирован 21 марта, тогда медики диагностировали 6557 новых случаев.

Продолжает снижаться давление на больничные структуры, — отметил Борелли.

По его словам, 79% заболевших находятся на домашнем карантине.

За сутки излечились 1696 жителей Италии. Общее число вылечившихся составило 66 624 человека. 26 апреля служба гражданской обороны сообщила о 1808 случаях выздоровления.

Общее число погибших от коронавируса в стране составляет 26 977 человек. 26 апреля умерли 260 человек, это самый низкий прирост с 27 марта.

На сегодня заражёнными являются 105 813 человек, за сутки это число снизилось на 290, — заявил Борелли.

NEWS.ru писал, что правительство Италии приняло решение ослабить ограничительные меры с 4 мая. В стране сохранится запрет на передвижение без веских причин. Власти откроют сады и парки, но будет действовать запрет на собрание большими группами. Возобновят свою деятельность производственные предприятия и стройплощадки.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 миллиона, более 878 тысяч выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали свыше 208 тысяч человек.