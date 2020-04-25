Суточное число смертей от COVID-19 в Испании стало самым низким с марта

https://static.news.ru/photo/bf99244e-87a2-11ea-9800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press

288 человек скончались от коронавирусной инфекции в Испании за последние сутки. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Испании, передаёт ТАСС. Антирекорд по числу погибших за сутки был зафиксирован 1 апреля, когда было объявлено о 950 жертвах коронавируса.

Всего в Испании за всё время пандемии было выявлено более 220 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Общее число погибших — 23 190.

Как сообщал NEWS.ru, власти Испании могут разрешить со 2 мая прогулки и спортивные занятия на улице, если число заражений и жертв продолжит сокращаться. Уже разрешены кратковременные прогулки для детей в сопровождении родителей.