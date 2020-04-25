Суточное число смертей от COVID-19 в Испании стало самым низким с марта

288 человек скончались от коронавирусной инфекции в Испании за последние сутки. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Испании,
Всего в Испании за всё время пандемии было выявлено более 220 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Общее число погибших — 23 190.
Как сообщал NEWS.ru, власти Испании могут разрешить со 2 мая прогулки и спортивные занятия на улице, если число заражений и жертв продолжит сокращаться. Уже разрешены кратковременные прогулки для детей в сопровождении родителей.
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