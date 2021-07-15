Число погибших в Германии из-за сильных дождей увеличилось до 80

На западе Германии увеличилось до 80 число погибших в результате сильных дождей, которые привели к наводнению. Об этом сообщает газета Bild cо ссылкой на полицию.

Мы опасаемся, что число [жертв] возрастет, — заявили силовики.

Известно, что не менее 30 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, а в Рейнланд-Пфальце — не менее 50.

Телеканал n-tv сообщает , что общее число погибших составило 81 человек. Наибольшие повреждения получили округ Арвайлер на западе Германии. Власти считают, что пропали без вести около 1,3 тысячи человек. В районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер в четверг было около тысячи вызовов спасателей. В округе всего проживают 130 тысяч человек.

Ливни продолжаются на западе и юго-западе Германии с понедельника. Притоки Рейна Ар и Мозель вышли из берегов. Удар стихии прежде всего обрушился на федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.