Число погибших в Германии из-за сильных дождей увеличилось до 80

На западе Германии увеличилось до 80 число погибших в результате сильных дождей, которые привели к наводнению. Об этом
Мы опасаемся, что число [жертв] возрастет, — заявили силовики.
Известно, что не менее 30 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, а в Рейнланд-Пфальце — не менее 50.
Телеканал n-tv
Ливни продолжаются на западе и юго-западе Германии с понедельника. Притоки Рейна Ар и Мозель вышли из берегов. Удар стихии прежде всего обрушился на федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.