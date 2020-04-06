Число погибших от коронавируса в Италии превысило 16,5 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/3c4a2ce4-7827-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

636 человек скончались в Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, общее число умерших в стране увеличилось до 16 523 человек.

Италия является одним из лидеров по количеству летальных исходов — умирает каждый третий пациент. Вместе с тем число больных в палатах интенсивной терапии снижается три дня подряд, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. За сутки из реанимации в палаты общей терапии переведены ещё 79 человек.

Он уточнил, что по состоянию на 6 апреля инфицированы 93 187 жителей страны. За сутки пациентов стало больше на 1941, передаёт РИА Новости. 65% заражённых находятся в условиях домашней изоляции с лёгкими симптомами или без них.

На предыдущей неделе рост новых случаев не опускался ниже 2,9 тысячи за сутки. Рекордным стало 20 марта, когда заболели 5,5 тысячи итальянцев.

В мире к 6 апреля насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru писал, что российские и итальянские медики начали принимать и лечить заражённых коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо. Специалисты работают круглосуточно в три смены.