Число погибших от коронавируса в Италии превысило 16,5 тысячи человек

636 человек скончались в Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, общее число умерших в стране увеличилось до 16 523 человек.
Италия является одним из лидеров по количеству летальных исходов — умирает каждый третий пациент. Вместе с тем число больных в палатах интенсивной терапии снижается три дня подряд, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. За сутки из реанимации в палаты общей терапии переведены ещё 79 человек.
Он уточнил, что по состоянию на 6 апреля инфицированы 93 187 жителей страны. За сутки пациентов стало больше на 1941,
На предыдущей неделе рост новых случаев не опускался ниже 2,9 тысячи за сутки. Рекордным стало 20 марта, когда заболели 5,5 тысячи итальянцев.
В мире к 6 апреля насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.
Ранее NEWS.ru писал, что российские и итальянские медики начали принимать и лечить заражённых коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо. Специалисты работают круглосуточно в три смены.
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