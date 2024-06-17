Число подписантов коммюнике в Швейцарии уменьшилось Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике по итогам саммита в Швейцарии

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Организаторы конференции по Украине в Швейцарии изъяли из итогового коммюнике по саммиту подписи Иордании и Ирака. Таким образом, число стран, его одобривших, снизилось с 80 до 78. Причины внесенных корректив пока неизвестны. Количество стран, решивших не поддерживать итоговый документ, требующий передачи Киеву Запорожской АЭС, выросло до 15.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признался, что ожидал неполной поддержки итогового документа. Но, по его словам, это не имеет большого значения. Политик объяснил, что отказ стран — участниц конференции вызван использованными в нем формулировками, а не отсутствием поддержки Украины. Нехаммер подчеркнул, что общая позиция осталась неизменной, поэтому его не волнует нежелание некоторых государств подписывать коммюнике.

Глава молодежного крыла Швейцарской народной партии (СВП) Нильс Рихтер раскритиковал саммит, который проводила его страна, передает Reuters. По его словам, конференция стала фарсом и позором, и может втянуть Швейцарию в мировую войну. Поэтому СВП, которая является крупнейшей политической группой в нижней палате парламента, инициировала референдум, чтобы включить принцип невмешательства в конституцию.

Решения, принятые в рамках конференции в Швейцарии без участия России, не имеют смысла, заявлял глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, прошедший саммит «ни на йоту» не приблизил решение украинского конфликта.