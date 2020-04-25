Нагрузка на инфекционные больницы продолжила падать в Италии

Снижение числа пациентов с коронавирусом продолжилось в Италии, где нагрузка на больницы начала падать 20 апреля.
В республиканском управлении гражданской обороны заявили, что к вечеру 25 апреля в стационарах остались 105,8 тысячи итальянцев. С начала пандемии вирус выявили у 195 тысяч жителей страны, более 26,3 тысячи пациентов погибли.
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Как писал NEWS.ru, число жертв глобальной пандемии коронавирусной инфекции 25 апреля превысило 200 тысяч человек. Вирусом заразились более 2,8 миллиона человек в большинстве стран.
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