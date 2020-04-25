Нагрузка на инфекционные больницы продолжила падать в Италии

https://static.news.ru/photo/112a56d2-6734-11ea-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Duan/Xinhua/Global Look Press

Снижение числа пациентов с коронавирусом продолжилось в Италии, где нагрузка на больницы начала падать 20 апреля.

В республиканском управлении гражданской обороны заявили, что к вечеру 25 апреля в стационарах остались 105,8 тысячи итальянцев. С начала пандемии вирус выявили у 195 тысяч жителей страны, более 26,3 тысячи пациентов погибли.

По информации «Интерфакса», число новых случаев COVID-19 выросло на 2,35 тысячи человек, что на 700 пациентов меньше, чем 24 апреля, и почти втрое меньше показателей месячной давности.

Как писал NEWS.ru, число жертв глобальной пандемии коронавирусной инфекции 25 апреля превысило 200 тысяч человек. Вирусом заразились более 2,8 миллиона человек в большинстве стран.