Чиновникам на Украине урезали зарплаты в 26,5 раз

https://static.news.ru/photo/9a2bdcb8-8a10-11ea-8e63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuliya Ovsyannikova/Global Look Press

Правительство Украины распорядилось урезать предельные зарплаты для чиновников на период пандемии. Так, они снизятся с 1,25 млн гривен до 47,23 тысяч гривен.

Установить, что в апреле 2020 года и на период завершения месяца, в котором отменяется карантин, месячный размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов набсоветов государственного сектора экономики не должны превышать 47 230 гривен, — заявили управленцы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разница между размерами зарплат руководства предприятий и работников вызвала в обществе резонанс. Ранее политик предлагал урезать зарплаты для руководства государственных компаний в два раза.

На сегодняшний день средняя зарплата на Украине составляет 11 446 гривен.

Как писал NEWS.ru, что самая высокая заработная плата в Украине оказалась у министра внутренних дел Арсена Авакова. Она составила более 100 тысяч гривен.