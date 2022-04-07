Четверых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Черногории

Четверо российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Черногории. Они должны покинуть территорию страны в течение семи дней, передаёт ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Министерство иностранных дел Черногории провозгласило ещё четверых дипломатов посольства Российской Федерации в Черногории персонами нон грата, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Власти Черногории в начале марта выслали из страны одного российского дипломата. В Москве это решение назвали необоснованным и дали зеркальный ответ, объявив персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве Милорада Шчепановича.

Некоторое время назад о высылке четверых российских дипломатов объявил МИД Австрии. Их обвинили в совершении действий, несовместимых с дипломатическим статусом. На выезд из страны россиянам дали срок до 12 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, будут получать ответную реакцию, «жёсткую и выгодную» Москве. Она добавила, что они не закроют российские посольства, поскольку в этом случае увидят «амбарный замок» на своих дипмиссиях.