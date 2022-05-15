«Будем бороться сколько сможем»: Вучич об отказе от санкций против России Вучич заявил, что Сербия будет сопротивляться введению санкций против России сколько сможет

Президент Сербии Александр Вучич / Фото IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Власти Сербии будут сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут, заявил в эфире канала Prva сербский президент Александр Вучич. Он объяснил, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Запада, поскольку проводит независимую внешнюю политику.

Они говорят: Вучич анонсирует введение санкций — нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несём большой ущерб, но мы ни у кого не просим «спасибо». Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна, — сказал глава государства.

Вучич ранее заявлял, что властям Сербии приходится платить дорогую цену за то, что они не ввели вслед за другими странами Запада санкции в отношении России из-за событий на Украине.

Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала военной операции на территории Украины. Ограничительные меры коснулись промышленности и финансовой сферы страны, также санкции были приняты в отношении целого ряда политиков, чиновников и предпринимателей.

Сербия отказалась от введения антироссийских санкций. При этом Вучич сообщил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но считает, что введение рестрикций против какого-либо государства не отвечает жизненно важным политическим и экономическим интересам его страны.