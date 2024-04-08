Буданов сообщил о работе над уничтожением Крымского моста: что мешает ВСУ

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Глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью страны, Киев продолжает работу над вопросом уничтожения сооружения. Что мешает армии ударить по мосту, почему он до сих пор цел, на какие еще объекты нацелился Киев?

Что Буданов сказал о переправе

Журналист телеканала ARD задал вопрос главе ГУР, почему Крымский мост все еще стоит, если он остается одной из целей Киева. Буданов ответил, что Киев не может уничтожить сооружение, поскольку оно хорошо защищено.

«Крымский мост хорошо охраняется и обороняется. Но над этим вопросом мы сейчас работаем», — заявил глава ГУР.

В начале апреля «высокопоставленные источники» в военной разведке Украины заявили The Guardian, что третья попытка уничтожить Крымский мост после двух неудач последует «неминуемо».

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил неназванный источник.

The Guardian пишет, что пока неясно, какую атаку планирует ГУР, и есть сомнения, что украинская спецслужба способна осуществить атаку на эту очевидную и хорошо защищенную цель. Россия, отмечает издание, предприняла серьезные меры по защите моста.

Однако источники издания на Украине считают, что у Буданова уже есть «большая часть» средств для достижения цели. План атаки на мост был одобрен президентом Владимиром Зеленским. Его цель — минимизировать морское присутствие России в Черном море.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть ли недостатки в обороне Крымского моста

После многочисленных атак Крымский мост, соединяющий российский полуостров с Большой землей, был надежно защищен силами ПВО, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Но есть у нас недостатки. Наше ПВО не видит низколетящие цели, которые движутся по воде, из-за фона местности, в том числе морских волн», — предупредил он.

Соболев предположил, что разговоры о новых ударах носят скорее характер информационно-психологической войны.

«Нормальные разведчики, диверсанты не предупреждают о том, что они собираются делать, чтобы удар был внезапным. Это не совсем нормально. Наверное, это просто психологически-информационное воздействие. У нас был киевский князь Святослав — великий стратег и полководец. Вот он отправлял гонцов к противнику с уведомлением „иду на вы“, но, как правило, все равно нападал внезапно и действовал в два раза быстрее, чем готовились к отражению. Но это явно не тот случай», — считает Соболев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На какие еще объекты нацелился Киев

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины вновь начали обстреливать периметр Запорожской АЭС, несмотря на то, что воздерживались от ударов с ноября 2022 года. По его словам, до этого атаки были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар.

«С 20 ноября 2022 года ВСУ воздерживались от ударов по Запорожской АЭС в пределах ее периметра. Нападения были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи. 7 апреля сама ЗАЭС снова стала мишенью», — отметил дипломат.

При этом представитель военной разведки МО Украины Андрей Юсов заявил, что правительство страны никак не связано с атакой дронов-камикадзе на ЗАЭС. Он подчеркнул, что Киев не осуществлял вооруженную провокацию на электростанции.

«Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории <...> ЗАЭС», — отметил Юсов.

В конце марта Буданов пригрозил атакой на строящуюся сейчас железную дорогу, призванную связать Ростовскую область с новыми российскими территориями. Он уверен, что такие теракты провести куда проще, чем атаковать Крымский мост. К тому же, добавил он, есть опыт проведения таких операций.

«Процесс строительства уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему <...>. В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста», — заявил Буданов.

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