Британский бодибилдер растолстел и оказался на пороге смерти

Житель английского города Джарроу в графстве Тайн-энд-Уир оказался в инвалидном кресле из-за настигшего его ожирения. Склонность к полноте у 49-летнего Марка Семана была с молодых лет, однако раньше ему удавалось бороться с лишними килограммами благодаря занятию бодибилдингом. В ту пору мужчина сидел на диетах и соблюдал спортивный режим, поэтому отличался здоровым и подтянутым телом. Однако с годами проблема вернулась.
Врачи заявили категорично: либо Семан худеет, либо его организм не справится, и он умрёт, так как достиг наивысшей стадии ожирения,
Нормальным весом при росте в 198 сантиметров мужчина считает примерно 125 килограммов. Однако, по его словам, вся история жизни — это борьба с лишним весом. В 2008 году, когда вес Семана превысил 250 килограммов, он настолько тщательно взялся за своё здоровье, что смог сбросить почти 60. Но сейчас его вес приближается уже к 320 килограммам.
Сам британец называет своё состояние критическим. По его словам, до ближайшего Рождества он может не дотянуть. Одна из мер — операция по уменьшению желудка. Но в нынешнем состоянии она ему противопоказана. Предстоит скинуть минимум 100 килограммов.
Сейчас Семан придерживается особого рациона в питании и старается не терять надежды. Хотя и понимает: предстоит долгий и тяжёлый путь.
Ранее шведские учёные объяснили, почему с возрастом так сложно похудеть. Как писал NEWS.ru, причина заключается в том, что у пожилых особей макрофаги (иммунные клетки) в жировой ткани начинают разлагать гормон, который стимулирует расщепление липидов.
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