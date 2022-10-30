Британские власти разморозили часть счетов российского бизнесмена Авена Telegraph: власти Британии разрешили разморозить часть счетов российского бизнесмена Авена

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Власти Великобритании дали разрешение на разморозку миллиона фунтов стерлингов со счетов российского предпринимателя Петра Авена. Деньги пойдут на оплату долгов и осуществление повседневных трат. Об этом сообщает газета Telegraph.

После того как против господина Авена были введены санкции, министерство финансов Великобритании согласилось разморозить денежные средства на общую сумму 1 млн фунтов стерлингов со связанных с олигархом счетов в первый год, — говорится в материале.

По данным газеты, ежемесячно Авен будет получать по 60 тысяч фунтов на «основные нужды». Кроме того, бизнесмену выдадут разовую выплату в размере 388 тысяч фунтов для погашения «неотложных долгов».

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) ранее добилось заморозки двух банковских счетов на сумму 1,5 млн фунтов стерлингов. которым, предположительно, мог пользоваться Авен для оплаты расходов в его британском особняке. Таким образом он нарушал санкции, введенные против него в марте, которые предполагали, в частности. полную заморозку всех активов.

3 марта Еврокомиссия опубликовала cписок из 26 человек, которые были добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошли гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы.

После этого живущий в Великобритании Авен пожаловался, что ему не хватает денег, чтобы поддерживать прежний образ жизни, тогда как санкции против российских бизнесменов не повлияют на президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что не планирует покидать Великобританию, опасаясь, что в случае отъезда может уже не вернуться в страну.