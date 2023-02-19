Британская журналистка ужаснулась «жуткому мраку» в бункере Зеленского

В бункере президента Украины Владимира Зеленского постоянно царит жуткий мрак, выходя оттуда чувствуешь себя кротом, написала британская журналистка Кэролайн Уиллер в статье, опубликованной The Sunday Times. Она также рассказала о том, как охраняется убежище украинского лидера.

По словам Уиллер, в коридорах бункера Зеленского настолько темно, что она не видела собственных ног. Когда она шла на интервью с президентом, дорогу ей освещал один из охранников с помощью фонарика в смартфоне.

Я чувствовала себя кротом, выходящим на солнечный свет, когда меня вывели из темноты приемной в яркий свет роскошного конференц-зала, который был на короткое время освещен, чтобы провести интервью, — написала корреспондент.

Уиллер добавила, что бункер Зеленского представляет собой бетонный офисный блок, окруженный стальным кольцом. На каждой дороге, ведущей к бункеру, есть КПП. Пароли для прохода меняются ежедневно и они довольно сложные, поскольку солдаты «эту тарабарщину произносят с трудом», отметила журналистка.