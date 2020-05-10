Британская школьница добилась отмены «туалетных мер» для трансгендеров

https://static.news.ru/photo/7c291bdc-92ed-11ea-9dd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

13-летняя школьница из Великобритании победила в судебном разбирательстве с властями графства Оксфордшир. Девочка добилась отмены «туалетного пакета мер», который подразумевал, что школьники-трансгендеры могут пользоваться любым туалетом и любой раздевалкой по своему усмотрению.

Как пишет Daily Mail, дело рассматривалось в Высоком суде Лондона. Истица заявила, что «туалетный пакет мер» угрожает её безопасности и нарушает её право на неприкосновенность личной жизни. Суд с этими доводами согласился. Графство подтвердило отмену инициативы. Школьница при этом утверждает, что совет Оксфордшира до сих пор не признал свою неправоту в этом вопросе и не принёс извинений.

В марте российская версия журнала Tatler впервые вышла с трансгендерной женщиной на обложке. Как писал NEWS.ru, многие магазины Москвы выложили журнал на витрины задом наперёд.