Британская школьница добилась отмены «туалетных мер» для трансгендеров

13-летняя школьница из Великобритании победила в судебном разбирательстве с властями графства Оксфордшир. Девочка добилась отмены «туалетного пакета мер», который подразумевал, что школьники-трансгендеры могут пользоваться любым туалетом и любой раздевалкой по своему усмотрению.
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В марте российская версия журнала Tatler впервые вышла с трансгендерной женщиной на обложке. Как писал NEWS.ru, многие магазины Москвы выложили журнал на витрины задом наперёд.
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