Британовед оценила шансы отречения Карла III от престола из-за рака Британовед Ананьева: Карл III вряд ли отречется от престола из-за болезни

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Король Карл III и Камилла, королева-консорт

Британский король Карл III вряд ли отречется от престола из-за онкологического заболевания, заявила NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. При этом, если это все-таки произойдет, новым монархом станет его старший сын принц Уильям, рассказала эксперт.

Закон о престолонаследии, принятый в Великобритании в 2013 году, гласит, что наследником становится старший сын Карла III принц Уильям. Тем не менее пока преждевременно говорить об этом, так как нынешний король вряд ли будет отрекаться от престола, хотя он и обладает таким правом. В истории британской монархии не было случаев, когда от трона отказывались из-за болезни, — заявила Ананьева.

Она также рассказала о не очень позитивном отношении британских подданных к нынешнему королю. По словам Ананьевой, это связано в том числе с его несчастливым браком с принцессой Дианой.

Его действительно не очень любят. Во-первых, он, конечно, не обладает харизмой. Во-вторых, за ним тянется история с принцессой Дианой. У них был несчастный брак, измены. Это своего рода мелодрама, — сказала Ананьева.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании во время процедур, связанных с увеличением простаты, обнаружили онкологическое заболевание. Отмечается, что глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией. Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы оказать поддержку тем, кто борется с тем же заболеванием, говорится в сообщении.