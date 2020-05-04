Даже врачи не знали: британка родила уникальную тройню

https://static.news.ru/photo/bcb27d9a-8e2b-11ea-a552-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Великобритании Кэти Кроу стала матерью уникальной тройни. Однояйцевые близнецы появились на свет раньше срока.

По словам медиков, такие роды происходят лишь у одной из 200 миллионов мам.

Женщина, которая уже к тому моменту воспитывала четырёхлетнего сына, узнала о том, что ждёт сразу троих детей, на 12 неделе беременности. Такое — само по себе редкость, но тогда врачи даже не догадывались, что близнецы ещё и однояйцевые, пишет Daily Mail .

Кроу должна была родить на 32 неделе. Однако беременность проходила с осложнениями, и уже на 28 неделе у неё начались преждевременные схватки. Врачам удалось их остановить, но вскоре схватки повторились, и девушке сделали кесарево сечение.

Близнецы, как и первенец женщины, оказались мальчиками. Они появились на свет 9 февраля, но огласке эту историю придали только сейчас.

По словам самой многодетной мамы, в первое время неоценимой оказалась помощь соседей, которые анонимно положили на крыльцо дома вещи первой необходимости.

Ранее в Нигерии, как писал NEWS.ru, 68-летняя женщина родила двойняшек — дочь и сына. Дети появились на свет после четвёртой попытки экстракорпорального оплодотворения.