Британка приняла рак лёгких за беременность

https://static.news.ru/photo/970c3b16-8567-11ea-8d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Жительница Великобритании Жасмин Бирд думала, что беременна, не подозревая, что причиной тревожных изменений в её организме был рак лёгких.

Летом 2019 года у 40-летней женщины прекратились менструации и начал расти живот, а через какое-то время — грудь. Британка подумала, что беременна, однако тест дал отрицательный результат. Между тем живот продолжал увеличиваться, и Жасмин обратилась в больницу. Медики списали симптомы на стресс и прописали ей антацидный препарат, чтобы снизить кислотность содержимого желудка. Женщина попросила врачей сделать ей УЗИ, но доктора отказались.

Вначале Жасмин отказывалась от рентгена, так как боялась, что эта процедура убьёт плод. Впоследствии доктора убедили её сделать трансвагинальное сканирование, а затем и обычное рентгеновское исследование. В октябре врачи заметили на снимках затемнение в области лёгких, а в конце декабря сделали пациентке биопсию и томографию. В итоге в январе ей поставили диагноз «рак лёгких».

В это же время у британки развилась инфекция грудной клетки, и операцию на лёгких ей сделали только в конце февраля. В ходе 14-часового хирургического вмешательства больной удалили половину органа, передаёт The Sun.

Издание уточняет, что из-за пандемии коронавируса Бирд пока не может пройти повторное обследование, чтобы понять, избавилась ли она полностью от онкологического заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-онколог Елена Гудкова назвала признаки, по которым можно выявить развитие рака. На возможное онкологическое заболевание может указывать сочетание целого ряда симптомов.