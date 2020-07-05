Британии предсказали четыре волны коронавируса

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Великобританию ждут четыре волны коронавирусной инфекции, поэтому людям необходимо учиться жить с вирусом и соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться. Об этом заявил врач из английского Бирмингема Шаби Ахмад.

Свой прогноз один из ведущих докторов в городе объясняет тем, что вакцину от коронавируса ещё не изобрели. В то время как правительство страны делает заявления о том, что первая волна COVID-19 близится к завершению, медик не готов разделить этот оптимизм, передаёт Birmingham Live.

Будет вторая волна, третья, четвёртая. Вирус не уйдёт просто так. Он продолжит распространяться различными путями. Мы просто должны научиться защищаться от него, — заявил Ахмад.

Он обратил внимание на то, что большинство пациентов, заразившихся коронавирусом и тяжело переносивших его, были азиатами, темнокожими или представителями этнических меньшинств. Эксперт добавил, что 38 из 40 погибших от COVID-19 врачей — из общин африканского и азиатского происхождения и групп этнических меньшинств. Им принадлежали также 80% погибших медработников, соцработников и специалистов домов престарелых.

Врач выразил мнение, что жители Великобритании уже могут выходить на улицу и посещать общественные места, однако подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции. Больше всего Ахмад переживает за людей с серьёзными проблемами со здоровьем, которые не идут к врачу, так как опасаются заразиться коронавирусом. Врач призвал страдающих онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями всё же обратиться за медицинской помощью.

Ранее бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман заявил, что новая волна коронавируса наступит в ноябре-декабре вместе с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ. И готовиться к ней нужно более серьёзно. По его словам, новая волна может быть осложнена сезонной вспышкой простудных заболеваний. И в этом случае будет крайне трудно отличить «обычных» кашляющих и чихающих больных от заражённых COVID-19.

Между тем директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может не наступить.

Он назвал спекуляциями предположения об очередном обострении эпидемиологической ситуации во время смены сезона. Райан считает, что трудно прогнозировать, как в будущем поведёт себя вирус. Представитель ВОЗ добавил, что потенциал новой волны основан на том, что COVID-19 — это респираторный вирус, а они имеют тенденцию быть сезонными.

Эксперт подчеркнул, что нынешний рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик пандемии, поскольку вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи. В связи с этим Райан призвал бросить все силы на борьбу с инфекцией сейчас, писал NEWS.ru.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 11,2 млн человек, свыше 530 тысяч умерли, более 6 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 839 542 человек), на втором — Бразилия (1 577 004). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа Новой Гвинее — 11. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 5 июля июня в России — 681 251 случай коронавирусной инфекции (+6736 за последние сутки), 450 750 выздоровели (+3871 за последние сутки). Умер 10 161 человек (+134 за последние сутки). Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 224 860 (+650 за последние сутки) заболевших, 157 020 выздоровели (+561 за последние сутки), 3953 умерли (+24 за последние сутки). В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Воронежская область и Иркутская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в Чукотском автономном округе: 139 случаев. При этом 133 человека выздоровели. От COVID-19 в округе умер один человек.