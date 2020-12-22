Британцы готовятся к дефициту товаров из-за закрытия границ

https://static.news.ru/photo/4022efb0-445d-11eb-b260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания может столкнуться с дефицитом продуктов питания. Это связано с запретом Франции на грузовое и пассажирское сообщение со страной, поскольку в ней выявлен новый штамм коронавируса.

Перевозки грузов в Лондон и из Британии продолжались до 20 декабря, несмотря на ограничения туризма из-за коронавируса. В воскресенье ряд европейских стран закрыли границы для британских туристов. Если перевозки товаров не возобновятся, то Британии грозит товарный дефицит.

Компания Eurotunnel, которая является оператором железнодорожного туннеля между Британией и Францией, приостановила все перевозки, также торговля остановлена между портами Дувр и Кале, они ежедневно принимают до 10 тысяч грузовиков.

Франция закрыла границу с Великобританией на 48 часов, запрет истекает 22 декабря в 23:00 (02:00 мск 23 декабря). Многие страны закрыли границы для пребывающих из Великобритании, после того как британские власти объявили об ужесточении ограничений из-за нового штамма вируса в Лондоне и Южной Англии.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обратился к авиакомпаниям, летающим из Великобритании, и призвал их тестировать пассажиров на коронавирус. На такие меры уже согласились British Airways и Delta Air Lines.

По данным телеканала Sky News, Великобритания пытается договориться с Францией о возобновлении грузовых перевозок. Предложено тестировать водителей грузовиков на коронавирус. В настоящий момент на трассе М20, которая идёт по пути в Лондон от пролива Па-де-Кале, стоят более 900 грузовиков с различными товарами.

Как писал NEWS.ru, появление нового штамма коронавируса в Британии объясняется естественной мутацией вируса. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Глава британского Министерства транспорта Грант Шэппс заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции нового типа уже сейчас может быть за пределами Великобритании, на территории других государств. Более 20 стран прервали авиасообщение с Британией, из России полёты остановлены на неделю с 22 по 29 декабря.