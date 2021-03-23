Британцев будут штрафовать за выезд за границу

Власти Великобритании собираются запретить жителям выезжать за границу без уважительной причины. За нарушение этого правила людей будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей).
Норма будет распространяться на всех жителей страны, в том числе тех, кто не имеет британского гражданства. Соответствующий законопроект собирается принять парламент страны в рамках дорожной карты по борьбе с COVID-19,
Вступление в силу ограничений ожидается 29 марта. При этом закон оставит возможность для выезда из страны по одной из уважительных причин: работе, юридическим обязательствам, учёбе, для голосования, посещения умирающего родственника или близкого друга, а также для вступления в брак или посещения свадьбы родственника.
Дорожная карта предполагает, что жители смогут свободно покидать страну не раньше 17 мая.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что жителям страны нужно готовиться к третьей волне пандемии коронавирусной инфекции. Он обратил внимание представителей прессы на тот факт, что в ряде европейских стран, в том числе и в Великобритании, вновь введён локдаун. Он выразил опасение, что Соединённое Королевство ждут новые вызовы, связанные с пандемией, писал NEWS.ru.