Боррель: Россия может расширить «военную деятельность» против страны НАТО

У Евросоюза существуют серьёзные опасения, что Россия может «расширить свою военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну, — сказал он.

Боррель добавил, что Россия может расширить свою «военную деятельность» и направить её против одной из стран Североатлантического альянса. По его словам, в ЕС есть серьёзные опасения на этот счёт.

Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину, — сказал он.

Боррель добавил, что ЕС пытается нанести России серьёзный экономический ущерб, чтобы она не смогла продолжать военную операцию на территории Украины.

Ранее Боррель в интервью французскому радио France Info призвал мировое сообщество не допускать эскалации и не вступать в прямую войну с Россией. Он отметил, что в худшем случае это приведёт к началу третьей мировой войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».