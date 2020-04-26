Борис Джонсон готовится вернуться на работу

Премьер-министр Борис Джонсон прибыл на Дайнинг-стрит. Он ведёт подготовку к возврату на работу.
Политик планирует возобновить свою деятельность 27 апреля утром,
Как писал NEWS.ru, Джонсон лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом, в течение 20 дней, последние две недели он восстанавливался в загородной правительственной резиденции Чекерс.
Британцы ждут премьера с нетерпением, чтобы положить конец летаргической реакции его правительства на ситуацию с коронавирусом.
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