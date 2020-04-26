Борис Джонсон готовится вернуться на работу

https://static.news.ru/photo/4cbea364-87ec-11ea-a1e7-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Премьер-министр Борис Джонсон прибыл на Дайнинг-стрит. Он ведёт подготовку к возврату на работу.

Политик планирует возобновить свою деятельность 27 апреля утром, передаёт Mirror. Об этом журналистам издания рассказал источник.

Как писал NEWS.ru, Джонсон лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом, в течение 20 дней, последние две недели он восстанавливался в загородной правительственной резиденции Чекерс.

Британцы ждут премьера с нетерпением, чтобы положить конец летаргической реакции его правительства на ситуацию с коронавирусом.