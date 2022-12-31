Большинство жителей Эстонии пожаловались на ухудшение жизни в стране

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Среди населения Эстонии в последние годы неуклонно укрепляется мнение, что жизнь в стране становится хуже. Такие данные следуют из итогов опроса общественного мнения, который был проведен фирмой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии. Информацию публикует портал ERR.

О том, что жизнь в Эстонии ухудшается, отметили 55% респондентов. Для сравнения: в прошлом году так считали лишь 37% опрошенных, — говорится в сообщении.

При этом 23% респондентов сказали, что жизнь становится лучше, по мнению 19%, ничего не меняется, а 3% затруднились с ответом.

Годом ранее об улучшении жизни говорили 33% участников опроса, никаких изменений не видели 24%, затруднились с ответом 7%.

Большинство из тех, кто в 2022 году заявил об ухудшении жизни, относятся к категории лиц с низкими доходами — до 500 евро на одного члена семьи. Таковых оказалось 72%.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь больше, чем в Эстонии. Политик уточнила, что в Прибалтике наблюдаются проблемы с электричеством, а с наступлением холодов энергопотребление может превысить ее производство