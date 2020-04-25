Больше 20 тысяч человек умерли от коронавируса в Великобритании

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Министерство здравоохранения Великобритании сообщило о распространении коронавируса в королевстве. 20 319 человек умерли от COVID-19.

Всего вирус был выявлен у 148 377 жителей государства, передаёт ТАСС. При этом анализы сдавали 517 836 человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.

Ранее, как писал NEWS.ru, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал, как можно обмануть коронавирус. По его словам, инфекцию реально победить при помощи методов генной инженерии.