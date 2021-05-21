Болгары припомнили «выбитые зубы» Гитлера после речи Путина

https://static.news.ru/photo/15134caa-ba4d-11eb-b213-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Читатели болгарского портала Dir отреагировали на жёсткую речь президента России Владимира Путина о тех, кто хочет «что-то откусить» от страны. Некоторые в этом контексте припомнили «выбитые зубы» Адольфа Гитлера и Наполеона.

Ранее Путин заявил, что все хотят «что-то откусить» от России. Он пообещал им «выбить зубы, чтобы они не могли кусаться». Такое заявление он сделал на заседании оргкомитета «Победа».

Болгары по-разному отреагировали на слова Путина. Одним они показались резкими и некорректными. Другие решили, что в разговоре о политике только такие формулировки могут быть наиболее эффективными. По мнению одного из пользователей, эти слова, что важно, понятны «ковбоям». Видимо, в виду имелись Соединённые Штаты. Другой читатель вспомнил о побеждённых Россией Гитлере и Наполеоне.

Нам это может не нравиться, ведь мы же «враги», но он мужик, никогда не предаст интересы своей родины, в отличие от правителей других стран, — написал пользователь Нерусофил.

Ранее гиперзвуковая сверхсекретная российская ракета «Острота» испугала читателей британского издания Daily Mail. В опубликованной журналистами статье говорится о разработке в России нового оружия, пригодного для прорыва любой современной системы противоракетной обороны.

Авторы отметили, что с появлением ракеты Москва укрепит свои позиции в сфере высокотехнологичных систем такого типа. Удар «Остроты», говорится в статье, невозможно отразить никакими средствами.