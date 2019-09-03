МИД Болгарии посоветовал России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Таким образом в ведомстве прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября. В
Кроме того, МИД Болгарии обвинил Россию в намерении вмешаться во внутриполитические дела страны. В сообщении отмечается, что якобы указанная позиция «ставит в привилегированное положение некоторые политические круги».
В российском посольстве ответили, что «обескуражены» поспешным комментарием внешнеполитического ведомства, ведь выставка ещё не открылась.
Дипломаты заверили, что экспозиция «не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом».
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что во время начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней», писал News.ru.