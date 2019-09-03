https://static.news.ru/photo/a13ea0e2-ce97-11e9-a31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Khaldei/Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

МИД Болгарии посоветовал России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.

Таким образом в ведомстве прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября. В сообщении МИДа указывается, что СССР оставил европейским народам «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие» и отсталость от других стран.

Кроме того, МИД Болгарии обвинил Россию в намерении вмешаться во внутриполитические дела страны. В сообщении отмечается, что якобы указанная позиция «ставит в привилегированное положение некоторые политические круги».

В российском посольстве ответили, что «обескуражены» поспешным комментарием внешнеполитического ведомства, ведь выставка ещё не открылась.

Дипломаты заверили, что экспозиция «не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом».

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что во время начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней», писал News.ru.