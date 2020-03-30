Власти Болгарии приняли решение отложить переход страны на новую национальную валюту. Причиной стала пандемия коронавируса и её влияние на мировую экономику.
По словам главы болгарского ЦБ Димитра Радева, перенос процесса перехода на евро к 2021 году не затронет экономику.
График присоединения к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов более не является реалистичным, — заявил он.
Ранее NEWS.ru информировал, что Болгария начала переговоры с «Газпромом». Страна намерена договориться о серьёзном снижении цен на нефть.
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