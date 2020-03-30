https://static.news.ru/photo/b7426028-b64a-11e9-9cac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitrii Gusarin/Russian Look

Власти Болгарии приняли решение отложить переход страны на новую национальную валюту. Причиной стала пандемия коронавируса и её влияние на мировую экономику.

По словам главы болгарского ЦБ Димитра Радева, перенос процесса перехода на евро к 2021 году не затронет экономику.

График присоединения к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов более не является реалистичным, — заявил он.

Ранее NEWS.ru информировал, что Болгария начала переговоры с «Газпромом». Страна намерена договориться о серьёзном снижении цен на нефть.