Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте, заявила, что в какой-то момент коронавирусом может быть охвачено от 60% до 70% населения страны.
По её словам, в зависимости от масштабов распространения заболевания, могут быть отменены различного рода мероприятия и крупные собрания. Кроме того, Меркель не исключила и вероятности перерывов в работе парламента,
В настоящее время число заражённых коронавирусом в Германии превышает 1,4 тысячи человек. Жертвами заболевания стали два человека.
Ранее NEWS.ru писал, что Меркель призвала замедлить распространение коронавируса, чтобы дать медикам время на разработку эффективных методов лечения и профилактики заболевания.
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