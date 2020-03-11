https://static.news.ru/photo/6cd9d1b4-6389-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте, заявила, что в какой-то момент коронавирусом может быть охвачено от 60% до 70% населения страны.

По её словам, в зависимости от масштабов распространения заболевания, могут быть отменены различного рода мероприятия и крупные собрания. Кроме того, Меркель не исключила и вероятности перерывов в работе парламента, сообщает Bild.

В настоящее время число заражённых коронавирусом в Германии превышает 1,4 тысячи человек. Жертвами заболевания стали два человека.

Ранее NEWS.ru писал, что Меркель призвала замедлить распространение коронавируса, чтобы дать медикам время на разработку эффективных методов лечения и профилактики заболевания.