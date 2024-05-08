Более десятка солдат пострадали на учениях НАТО Aftonbladet: 11 солдат пострадали при прыжках с парашютами на учениях НАТО

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Более десяти солдат пострадали в ходе учений НАТО в Швеции, сообщает газета Aftonbladet. По данным издания, военнослужащие Альянса получили травмы при прыжках с парашютами.

Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник, — сообщили в издании.

Уточняется, что пострадали военные из США, Венгрии и Италии. У них переломы и раны, но опасных для жизни травм нет. Девятерых пострадавших эвакуировали вертолетом, двоих доставили в больницу, добавили в издании.

До этого командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в первых числах мая осуществит массовую переброску военной техники на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью. Варшава связала перемещение военных с проведением учений НАТО Steadfast Defender 2024. Командование попросило поляков сохранять особую осторожность при встрече военных колонн на дорогах.

До этого командующий американскими сухопутными войсками в Европе Дэррил Уильямс сообщил, что военные учения стран НАТО «фактически» проводятся против России. Генерал отметил, что в прошлом на таких учениях «имя противника не называлось».