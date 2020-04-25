Более 60 человек заразились COVID-19 в странах Балтии

https://static.news.ru/photo/c207849a-8708-11ea-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: SANDER ILVEST via imago-images.de/Global Look Press

За последние сутки в Прибалтийских республиках зафиксировано 66 новых случаев заражения коронавирусом. Почти половина из них (30) приходится на долю Эстонии.

В Латвии число заражённых возросло на 20, в Литве — на 16. В последней республике также зарегистрировано две смерти из-за коронавируса. Таким образом, здесь количество жертв инфекции составляет 42 человека.

В Латвии и Эстонии новых смертельных случаев не зафиксировано. В общей сложности в странах Балтии количество инфицированных превышает 3,8 тысячи человек, сообщает «Интерфакс».

В мире насчитывается более 2,8 млн заражённых. Скончались более 197 тысяч человек, выздоровели свыше 789 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано 74,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,2 тысячи человек, умер 681 человек. В Москве — 39,5 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались 366.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в попытке нажиться на европейских партнёрах во время пандемии коронавируса. По её словам, Вашингтон заставляет Литву покупать американские тесты и средства защиты от инфекции.