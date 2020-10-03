Более 500 тыс. россиян посетили Анталью в сентябре

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В сентябре 2020 года более полумиллиона россиян съездили на отдых на турецкие курорты в Анталье.

Россияне составили 51% турпотока за указанный период, об этом свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Турции, сообщает ТАСС.

Всего с 1 по 30 сентября регион посетили более 1 млн туристов из разных стран.

С 1 по 30 сентября Анталью посетили 1 млн 17 тыс. 804 иностранных туриста. Из них 51%, то есть 517 тыс., приехали из России. На втором месте по числу отдыхающих идёт Украина, откуда в Турцию приехали 169 тыс. человек. На третьем и четвёртом местах идут Великобритания (81 тыс.) и Германия (61 тыс.) соответственно, — приводит ТАСС сообщение турецкого ведомства.

С начала года Анталья приняла более 2,5 млн отдыхающих из-за рубежа против 13 млн за аналогичный период прошлого года. Снижение показателей связанно с тем, что многие государственные границы закрыты из-за пандемии коронавируса.

24 июля NEWS.ru сообщал, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией, а также Великобританией и Танзанией после длительного перерыва из-за эпидемиологической ситуации в мире. Позже границы были открыты и с другими странами.