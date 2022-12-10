Bloomberg: похолодание в Европе создает опасность для энергоснабжения

Похолодание на Европейском континенте создало опасную ситуацию для энергосистемы, сообщает Bloomberg. По данным агентства, морозы имеют решающее значение в вопросе возможных отключений электричества в Европе.

Как пишет Bloomberg, мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России, но в данный момент начинаются проблемы из-за похолодания.

Растущий спрос на отопление и нехватка поставок с британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций будут испытывать сети точно так же, как французский и шведский атомные флоты испытывают трудности, — говорится в сообщении.

Bloomberg сообщает, что в понедельник на самом севере Скандинавии ртутный столбик опустится до — 23 градусов, а метеобюро Великобритании выпустило предупреждение о снеге и льде на юго-востоке Англии и в Лондоне с воскресенья. Как подчеркнули журналисты, холода вызывают у многих владельцев домохозяйств желание отказаться от тотальной экономии энергии и включить обогреватели.

По словам младшего метеоролога The Weather Co Александры Шерред, потребность в отоплении возрастет, поскольку необходимо справиться с более холодными условиями, которые, возможно, сохраняться в течение большей части месяца.

Ранее руководитель ООО Balticproperties Group Latvia Томс Динвиетис заявил, что в Латвии из-за проблем с отоплением спрос на камины, печи на дровах и стальные радиаторы подскочил более чем на 100%. По его словам, покупателям придется ждать выбранный товар несколько месяцев.

До этого сообщалось, что из-за экономии электричества по причине роста цен на энергоресурсы в больнице Лиепаи в Латвии больные накрываются сразу тремя одеялами, чтобы не замерзнуть. Представитель медучреждения Индра Грасе принесла за это извинения жителям западного региона страны и заверила, что температура в клинике не будет опускаться ниже приемлемого уровня, а экономия никак не скажется на качестве оказания услуг.