Bloomberg: немцы из-за кризиса вырубили почти все деревья в парке Берлина Bloomberg: немцы из-за кризиса вырубили почти все деревья в парке Тиргартен в Берлине

Фото: Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press

Парк Тиргартен, Берлин

Энергетический кризис заставил европейцев вернуться к старейшему в мире топливу для обогрева. Так, немцы в Берлине из-за нехватки топлива срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что отголоски запустения после Второй мировой войны также заставили немцев вспомнить о другом виде топлива — конском навозе.

В соседней с Германией Франции почти удвоились цены на древесные пеллеты. Несмотря на сегодняшнюю цену — до €600 евро за тонну — издание отмечает признаки их панической закупки.

В Венгрии на экспорт пеллет ввели запрет, а Румыния вынуждено на полгода ограничила цены на дрова. Также в публикации отмечается, что выросли сроки доставки дровяных печей, теперь речь идет о месяцах.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины утвердило программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых буржуйками. По его словам, на данную программу предусматривается выделить 563 млн гривен ($15,2 млн). В прифронтовых регионах дрова будут раздавать населению бесплатно.