Bild узнал о назначении Мельника на пост замглавы МИД Украины Bild: посол Украины в Германии Мельник может занять пост замглавы МИД страны

Фото: IMAGO/M. Popow/РИА Новости

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть свой пост, пишет Bild со ссылкой на источник в Киеве. По данным немецкой газеты, дипломат собирается занять должность заместителя главы украинского МИД. В издании уточнили, что переезд Мельника в Киев может произойти до осени.

Это предложение (о назначении Мельника замом главы МИД Украины — News.ru) было сделано представителями министерства лично президенту Украины. Мельника очень ценят в Киеве за его работу, — сообщил источник Bild в Киеве.

Ранее китайская платформа TikTok заблокировала отрывок из интервью посла Украины в Германии Мельника с высказыванием о Степане Бандере, на это обратил внимание телеканал N-TV. Указывается, что соцсеть заблокировала запись из-за «нарушений правил сообщества».

Накануне Мельник в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу сравнил Бандеру с Робин Гудом. Тогда же он назвал неправдой и «русским нарративом» информацию о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев.

После этого в Польше обвинили посла в фальсификации истории. В ФРГ и Израиле осудили высказывания дипломата и назвали их умалением значения темы холокоста. МИД Украины поспешил откреститься от высказываний Мельника, заявив, что это его личное мнение, не отражающее позицию ведомства.