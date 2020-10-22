Белорусская оппозиция получила премию Сахарова от Европарламента

https://static.news.ru/photo/4aad489c-145e-11eb-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Европарламента Давид Сассоли на пленарной сессии в Брюсселе объявил, что победителем премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова стала белорусская оппозиция.

Обладателями премии Сахарова стали соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, политические активисты Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, правозащитник Алесь Биляцкий, политик Николай Статкевич и ряд других представителей оппозиционного движения.

Конкурентами белорусов были экоактивисты из Гондураса и архиепископ Халдейской католической церкви иракского города Мосул, передаёт ТАСС.

Премию «За свободу мысли» ЕП учредил в 1988 году в честь советского диссидента и учёного Андрея Сахарова. Награду вручают за исключительный вклад в борьбу за демократию и права человека.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году лауреатом премии имени Сахарова стал украинец Андрей Сенцов, который в тот период отбывал наказание в российской тюрьме, будучи осуждённым за подготовку теракта.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.