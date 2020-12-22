Белоруссия ввела ответные санкции в отношении Евросоюза

https://static.news.ru/photo/834b1bfc-4451-11eb-9d57-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: BelarusMID/twitter.com

Власти Белоруссии в ответ на третий пакет санкций Евросоюза расширили список граждан ЕС, которым будет запрещён въезд в республику и Союзное государство. Об этом рассказал глава белорусского МИД Владимир Макей.

Ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учётом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией, — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

Он добавил, что планируется ввести ограничения на деятельность ряда политических фондов в Белоруссии, а также пересмотреть реализацию гуманитарных, образовательных и культурных программ, которыми занимаются эти организации в стране, в том числе под эгидой иностранных посольств.

Есть ещё как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнёров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьёзными, — заявил Макей.

По его словам, власти предпримут «ряд действий юридического характера» в ответ на необоснованное включение белорусских предприятий и физических лиц в санкционный список Евросоюза.

Как писал NEWS.ru, третий пакет санкций ЕС принял 17 декабря. Под них попали председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой и ещё ряд высокопоставленных чиновников. Кроме того, в список попали семь организаций. Правительство Великобритании 18 декабря также приняло решение о расширении санкций против властей Белоруссии. Под ограничения попали 29 человек и семь компаний.

Президентские выборы состоялись в Белоруссии в начале августа. Согласно официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор до настоящего времени в стране не утихают акции протеста. Их участники уверены, что итоги выборов сфальсифицированы. В ЕС выборы назвали недемократичными и нелегитимными. В октябре ЕС ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков. В ноябре они были расширены.