Бельгийский вирусолог припугнул гуляющих в парках новой волной COVID-19

Хорошая погода в последние дни перед предстоящим в Бельгии 11 мая очередным этапом смягчения мер против распространения коронавируса привлекла в парки страны многочисленную публику. Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст заявил, что такая ситуация вызывает сожаление, так как беспечность граждан может вызвать вторую волну COVID-19.
В эфире местного телеканала VTM вирусолог
Все граждане должны проявлять ответственность. Если правительство нам доверяет, мы должны придерживаться здравого смысла. Правило остаётся прежним: общаться как можно меньшему числу людей, — заявил ван Ранст.
За минувшие сутки в Бельгии было выявлено 485 заражений, днём ранее — 585. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране составляет 53 081 при 8656 летальных исходах.
Ранее NEWS.ru писал о запуске в Бельгии системы для отслеживания контактов больных с коронавирусом.
Добавьте наши новости в избранные источники