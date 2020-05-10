Бельгийский вирусолог припугнул гуляющих в парках новой волной COVID-19

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Хорошая погода в последние дни перед предстоящим в Бельгии 11 мая очередным этапом смягчения мер против распространения коронавируса привлекла в парки страны многочисленную публику. Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст заявил, что такая ситуация вызывает сожаление, так как беспечность граждан может вызвать вторую волну COVID-19.

В эфире местного телеканала VTM вирусолог призвал лиц, не соблюдающих правила самоизоляции, «хорошенько подумать». По его словам, поспешность в деле выхода из карантина неизбежно вызовет новую вспышку заболевания.

Все граждане должны проявлять ответственность. Если правительство нам доверяет, мы должны придерживаться здравого смысла. Правило остаётся прежним: общаться как можно меньшему числу людей, — заявил ван Ранст.

За минувшие сутки в Бельгии было выявлено 485 заражений, днём ранее — 585. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране составляет 53 081 при 8656 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru писал о запуске в Бельгии системы для отслеживания контактов больных с коронавирусом.