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Бельгийская полиция нашла более 11 тонн кокаина в порту Антверпена

20:20, 05 ноября 2020
Фото: FEDERAAL PARKET

Сотрудники бельгийской полиции обнаружили спрятанный в пяти контейнерах в порту Антверпена груз кокаина.

Как сообщает De Telegraaf, речь идёт о крупнейшей в мире партии наркотиков. Вес груза составил порядка 11,5 тонны, его приблизительную стоимость оценивают в €450 млн.

Наркотики обнаружили в ходе операции по ликвидации преступной группировки, которая занималась поставками запрещённых веществ в Бельгию из Южной Америки. По одной из версий, антверпенский груз кокаина должен был отправиться в Нидерланды.

Федеральная полиция Бельгии отмечает, что наркотрафик через Антверпен значительно вырос в последние годы. В период с 2016 по 2019 год в порту изъяли наркотики на общую сумму €3,2 млрд.

В октябре сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Одессе четырёх граждан Израиля. Как передавал NEWS.ru, у задержанных изъяли 120 килограммов кокаина.

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