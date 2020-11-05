Бельгийская полиция нашла более 11 тонн кокаина в порту Антверпена

https://static.news.ru/photo/b4cc6ed6-1f8c-11eb-ada8-fa163e074e61_660.jpg Фото: FEDERAAL PARKET

Сотрудники бельгийской полиции обнаружили спрятанный в пяти контейнерах в порту Антверпена груз кокаина.

Как сообщает De Telegraaf, речь идёт о крупнейшей в мире партии наркотиков. Вес груза составил порядка 11,5 тонны, его приблизительную стоимость оценивают в €450 млн.

Наркотики обнаружили в ходе операции по ликвидации преступной группировки, которая занималась поставками запрещённых веществ в Бельгию из Южной Америки. По одной из версий, антверпенский груз кокаина должен был отправиться в Нидерланды.

Федеральная полиция Бельгии отмечает, что наркотрафик через Антверпен значительно вырос в последние годы. В период с 2016 по 2019 год в порту изъяли наркотики на общую сумму €3,2 млрд.

В октябре сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Одессе четырёх граждан Израиля. Как передавал NEWS.ru, у задержанных изъяли 120 килограммов кокаина.