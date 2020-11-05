Бельгийская полиция нашла более 11 тонн кокаина в порту Антверпена

Сотрудники бельгийской полиции обнаружили спрятанный в пяти контейнерах в порту Антверпена груз кокаина.
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Наркотики обнаружили в ходе операции по ликвидации преступной группировки, которая занималась поставками запрещённых веществ в Бельгию из Южной Америки. По одной из версий, антверпенский груз кокаина должен был отправиться в Нидерланды.
Федеральная полиция Бельгии отмечает, что наркотрафик через Антверпен значительно вырос в последние годы. В период с 2016 по 2019 год в порту изъяли наркотики на общую сумму €3,2 млрд.
В октябре сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Одессе четырёх граждан Израиля. Как передавал NEWS.ru, у задержанных изъяли 120 килограммов кокаина.