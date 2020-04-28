Бабиш: ситуация в отношениях Чехии с Россией не требует выдворения посла РФ

https://static.news.ru/photo/ed03dfb8-89c4-11ea-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Roman Vondrous/CTK/GlobalLookPress

Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что ситуация в отношениях России и Чехии не требует выдворения российского посла.

Ранее СМИ Чехии сообщили, что в аэропорт Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Также появилась информация, что мэр Праги и староста района Прага-6 взяты под охрану в связи с возникшей угрозой их безопасности после сноса памятника маршалу Коневу в чешской столице.

Андрей Бабиш отметил, что обсуждал ситуацию с главой МИД Томашем Петршичеком. Премьер также встретился с президентом республики Милошем Земаном. По его словам, президент в курсе ситуации, но подробно тема не рассматривалась, сообщает РИА Новости.

Однако представитель республиканской Службы безопасности и информации Чехии (контрразведка) Ладислав Штиха подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию серьёзной.

Посольство РФ в Чехии сообщило, что российские дипломаты не прибывали в аэропорт Праги с середины марта 2020 года.

С середины марта 2020 года ни один из дипломатических сотрудников Посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт, — привели сообщение посольства в «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает информацию о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков «фейком» и «вбросом». По её словам, информация, которая поступила от чешской стороны, требует доскональной проверки фактов.