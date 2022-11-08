B ФРГ обыскали филиалы банка UBS в рамках дела Усманова

Фото: Julia Cebella/dpa/Global Look Press

Немецкие правоохранительные органы проводят обыск филиалов крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии, пишет Spiegel со ссылкой на представителя немецкой Генпрокуратуры. По данным издания, обыски проводятся для того, чтобы найти дополнительные доказательства по делу против российского бизнесмена Алишера Усманова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на территории ФРГ.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов проводят рейды в офисах банка UBS во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене. При этом журналисты еженедельника указали, что в ходе обысков была затронута сфера деятельности частных клиентов банка. Сотрудники банка UBS не обвиняются.

Мы подтверждаем, что в настоящее время прокуратура проводит обыски в филиалах UBS Europe SE во Франкфурте и Мюнхене. Мы полностью сотрудничаем с властями, — заявили в швейцарском банке.

Spiegel указывает, что следователи собрали из банков почти 100 сообщений о подозрении в отмывании денег, предположительно связанных с транзакциями Усманова, девять из которых проведены через UBS Europe SE. Общая сумма ущерба может достигать €555 млн.

Представитель Усманова назвал обвинения со стороны властей Германии необоснованными и ложными. С его слов, бизнесмен является добросовестным налогоплательщиком в России.

3 марта Еврокомиссия опубликовала список из 26 человек, которые были добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошли Усманов, гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы.