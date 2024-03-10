Автомобиль протаранил ворота Букингемского дворца Mirror: автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобилист врезался в главные ворота Букингемского дворца, вооруженная полиция оперативно задержала виновника аварии, сообщает Mirror. Инцидент произошел в ночь на 10 марта.

Свидетели запечатлели, как водитель сидел на коленях, когда его окружили правоохранители с пистолетами. Мужчину подозревают в нанесении преступного ущерба, его доставили в больницу.

Ранее автомобиль МЧС России, в котором находился советник министра ведомства Алексей Щербаков, столкнулся с BMW X5 на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина. В результате происшествия никто не пострадал. Советник министра находился в служебной Toyota Camry, помощь медиков ему не понадобилась. После прибытия сотрудников экстренных служб чиновник продолжил деловую поездку.

До этого депутат областной думы Денис Хлыбов попал в аварию в Волгограде. Его машину Mercedes-Benz протаранил местный житель на Lada Priora, который проехал на красный сигнал светофора. В результате аварии автомобиль депутата перевернулся, пострадала пассажирка. Предполагается, что это была супруга Дениса Хлыбова. О состоянии самого депутата и водителя Lada не сообщалось.