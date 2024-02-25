Арестович заявил, что презирает украинцев Арестович обвинил украинцев в «хуторской примеси»

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович признался, что не знает, кто ему противнее — украинцы или россияне. По его мнению, у украинцев есть «хуторская примесь», а у россиян «имперские амбиции», соответствующая видеозапись распространились по Telegram-каналам. При этом он отметил, что любит соотечественников и всячески им помогает, однако презирает их.

Украинцы ничем не отличаются от россиян, может быть даже хуже, потому что у украинцев есть хуторская примесь, а у россиян имперская, — сказал он.

Ранее Арестович заявил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с Россией Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он выразил мнение, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, мотивацию военных и собственное производство.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

До этого украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Арестовича. Его обвиняют в изготовлении и распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.