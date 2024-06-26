Арахамия рассказал, какой совет Запада сорвал мирные переговоры в 2022 году Арахамия: в 2022 году Запад советовал не обсуждать с РФ «эфемерные гарантии»

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Давид Арахамия

Во время российско-украинских мирных переговоров в 2022 году страны Запада посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиям безопасности», сообщило издание Time со ссылкой на возглавлявшего делегацию страны на переговорах в Стамбуле, главу фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамию. Этот совет привел к срыву переговоров.

Они фактически посоветовали нам не заниматься эфемерными гарантиями безопасности, — подчеркнул Арахамия.

По данным журнала, переговорщики в течение шести недель в Стамбуле достигли контуров соглашения, согласно которым Украина согласилась бы принять статус «постоянного нейтралитета» и отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от России и других стран.

В Time уточнили, что Кремль, вероятно, был готов рассмотреть такие условия. Но мирный процесс сорвался. Одной из причин срыва стало нежелание стран Запада давать Украине «твердые» гарантии безопасности, а также их рекомендации прекратить переговоры с Москвой. Другой причиной срыва соглашений в 2022 году в журнале назвали успешные действия украинских сил.

Журнал пишет, что по мере укрепления позиций на поле боя, союзники призвали президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с позиции силы. Но в Киеве отвергли совет, что вылилось в составление украинским лидером своей «формулы мира», в которой оказались «практически недостижимые» для начала диалога позиции.

Ранее в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, что Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за страха за свою судьбу. Сенатор выразил мнение, что народ не сможет простить украинским властям те жертвы, которые пришлось понести.